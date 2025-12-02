पवई शाळेत निवृत्ती कार्यक्रम संपन्न
मुंबई

पवई शाळेत सेवानिवृत्ती कार्यक्रम
शिवडी, ता. २ (बातमीदार) ः पवईतील मराठी माध्यमिक शाळेच्या कर्मचारी रमादेवी अम्मा एस यांचा सेवानिवृत्ती कार्यक्रम शनिवारी (ता. २९) पार पडला. ३० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत त्यांनी आपल्या शाळेसाठी प्रचंड योगदान दिले. अतिशय भावुक अंतःकरणाने त्यांनी आपल्या लाडक्या विद्यार्थ्यांना पुढील भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. शाळेला सहकार्य करणारे भूषण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष भूषण पवार प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. मुख्याध्यापिका शिवानी कर्पे, शाळेचे इतर शिक्षकवर्ग आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

