आता वेध जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचे

ग्रामीण भागात उमेदवारांची लगबग वाढली
पोयनाड, ता. २ (बातमीदार) : रायगड जिल्ह्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीचे मतदान नुकतेच पार पडले असून, त्यांची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी होणार आहे. मात्र या निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या निवडणुकांकडे विविध राजकीय पक्ष, संभाव्य उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने अद्याप झेडपी व पंचायत समिती निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला नसतानाही, ग्रामीण पातळीवरील राजकीय हालचाली वेग घेऊ लागल्या आहेत. अनेक संभाव्य उमेदवारांनी बुथस्तरावर तयारी सुरू केली असून, मतदारांशी संपर्क, बैठका, तसेच विकासकामांची पाहणी याचे प्रमाण वाढले आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी अपूर्ण असलेली विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांकडून मोठी धडपड सुरू झाली आहे. अलिबाग तालुक्यातील पोयनाड परिसरातही विविध पक्षांनी छोटेखानी बैठका घेत कार्यकर्त्यांना उत्साह दिला आहे.
निवडणूक अद्याप जाहीर नसली तरी आमचाच उमेदवार जिंकणार, या आत्मविश्वासातून राजकीय पक्षांमध्ये आतापासूनच चढाओढ सुरू आहे. जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गटांमध्ये प्रभाव वाढवण्यासाठी गटबाजी, मतदारांना साधणे, तसेच स्थानिक पातळीवर विकासाचा दावा याला वेग आला आहे. ग्रामीण भागात ‘मिशन जिल्हा परिषद’ आणि ‘मिशन पंचायत समिती’ची सुरुवात करून पक्षांनी प्रचारयंत्रणा सज्ज केली आहे.
