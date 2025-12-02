विद्या निकेतन शाळेच्या बसवरील घराणेशाहीविरोधी सूचना
शाळेच्या बसवर ‘घराणेशाहीविरोधी’ संदेश!
विद्या निकेतनच्या फलकाने डोंबिवलीत राजकीय चर्चांना उधाण
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २ : डोंबिवलीतील विद्या निकेतन शाळेने आपल्या बसवर लावलेला घराणेशाहीविरोधी संदेश सध्या संपूर्ण शहरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. ‘लोकशाही धोक्यात आहे... निवडणुका म्हणजे पैशांचा खेळ झाला आहे... एक कुटुंब, एकच उमेदवार असावा,’ अशा आशयाचा हा थेट फलक समाजात पुन्हा एकदा राजकीय घराणेशाहीच्या मूलभूत प्रश्नाकडे लक्ष वेधतो आहे.
शाळेचे संस्थापक विवेक पंडित हे सामाजिक भान जागृत ठेवणारे आणि विविध सामाजिक प्रश्नांवर जनजागृती करणारे उपक्रम राबवत असतात. त्यांच्या पुढाकारातूनच हा फलक शाळेच्या बसवर लावण्यात आला आहे. या फलकाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांपासून ते पालकांपर्यंत लोकशाहीतील मूलभूत मूल्यांची जाणीव करून देणे हा आहे. यापूर्वीही शाळेच्या बसवर असे जनजागृतीपर फलक लावण्यात आलेले आहेत.
एका घरातील अनेक सदस्यांना मिळणाऱ्या निवडणूक तिकिटांमुळे लोकशाही धोक्यात येत असल्याचा उल्लेख फलकात आहे. पक्षासाठी आयुष्यभर योगदान देणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्यांना मागे सारून केवळ घराणेशाहीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याने लोकशाहीची गुणवत्ता कमी होत असल्याची टीका या संदेशातून व्यक्त होते.
पैशांचा खेळ
निवडणुका पैशांच्या खेळात परिवर्तित झाल्याने, निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी ‘रिटर्न्स ऑन इन्व्हेस्टमेंट’ची (गुंतवणुकीवरील परतावा) काळजी घेतात, असा थेट आरोप या फलकातून करण्यात आला आहे. सध्या राज्यात आणि देशभरात उमेदवारी वाटपासंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चांमुळे या अनोख्या संदेशाला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विद्या निकेतन शाळेच्या या कृतीला समाजात मिश्र प्रतिसाद मिळत असला तरी, लोकशाही, पारदर्शकता आणि राजकीय संस्कृती यावर चर्चांना उधाण आले आहे.
