फलाट विस्तारामुळे नव्या वेळापत्रकाला मार्चचा मुहूर्त
१५ डब्यांच्या अतिरिक्त लोकलमुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या १५ डब्यांच्या लोकलसाठी फलाटांचे विस्तारीकरणाचे काम सुरू असल्याने मध्य रेल्वेचे नवे वेळापत्रक मार्चमध्येच लागू होणार आहे. त्यात १५ डब्यांच्या १० ते १२ अतिरिक्त लोकलसह एका नव्या एसी लोकलमुळे १२ अतिरिक्त फेऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे लोकल प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सध्या मध्य रेल्वेच्या ३४ स्थानकांवर फलाट विस्ताराचे काम सुरू आहे. त्यापैकी २७ स्थानकांवरील काम डिसेंबरअखेर, तर उर्वरित स्थानकांवरचे काम मार्चपर्यंत पूर्ण होईल. विस्तारानंतर १२ डब्यांच्या लोकलना १५ डब्यांमध्ये रूपांतरित केले जाईल. त्यामुळे प्रत्येक लोकलची प्रवासी क्षमता सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढणार आहे.
कुठे सुरू आहे विस्तार?
मुंब्रा अपघातानंतर प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी १२ डब्यांच्या लोकल १५ डब्यांमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जलद मार्गावर सीएसएमटी, विक्रोळी, कळवा, मुंब्रा, दिवा या स्थानकांवर फलाट विस्ताराचे काम सुरू आहे. ठाणे ते कल्याण धीम्या मार्गावर ठाणे, कळवा, मुंब्रा, दिवा, कोपर, दिघा, ठाकुर्ली, कल्याण या आठ स्थानकांसह मध्य रेल्वेवर शहाड, आंबिवली, टिटवाळा, खडवली, वाशिंद, आसनगाव, आटगाव, खर्डी, उंबरमाळी, कसारा, विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, वांगणी, सेलू, भिवपुरी, कर्जत, पळसदरी, डोलवली, खोपोली या स्थानकांवरही प्लॅटफॉर्म विस्ताराचे काम सुरू आहे.
वेळापत्रक बदलाचा इतिहास -
पूर्वी दरवर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये नवे वेळापत्रक लागू केले जात होते. कोरोनानंतर काही वर्षे वेळापत्रकात बदल झाला नव्हता. गेल्या वर्षी ५ ऑक्टोबरला नव्या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी झाली, पण नव्या लोकल सुरू करण्यात आलेल्या नव्हत्या. त्या वेळी सीएसएमटीहून धावणाऱ्या जलद मार्गावरील २२ लोकल दादर स्थानकातून चालवल्या गेल्या आणि रात्रीच्या कसारा व कर्जत लोकल ६-१२ मिनिटे आधी रवाना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
