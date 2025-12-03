भारतीय संविधान'' हा ''दागिना'' वाचवा - प्रा. अँड. जयमंगल धनराज
भारतीय संविधान हा दागिना वाचवा ः जयमंगल धनराज
बौद्ध समाज सांस्कृतिक मंडळ यांच्या वतीने महात्मा फुले यांचा स्मृतिदिन साजरा
कल्याण, ता. २ (वार्ताहर) : बौद्ध समाज सांस्कृतिक मंडळ यांच्या वतीने संविधान दिन आणि महात्मा फुले स्मृतिदिन डॉ. आंबेडकर भवन येथे रविवारी (ता. ३०) साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ॲड. घनशाम गायकवाड होते. तर प्रमुख वक्ते म्हणून माजी प्राचार्य जयमंगल धनराज होते. यावेळी डॉ. विकास जाधव यांनी संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन केले.
संविधानाला ७५ वर्ष पूर्ण झाले असून ही ऐतिहासिक बाब आहे. भारतीय संविधान हा दागिना असून तो वाचला पाहिजे. संविधानाचा दागिना वाचवला तरच ही रेलचल पुढच्या पिढीला देखील आनंदाने उपभोगता येईल. ही आपली जबाबदारी आहे. आपल्या सर्वांसाठी संविधान आधार आणि रक्षक आहे. ते वाचलं पाहिजे, असे जयमंगल धनराज यांनी सांगितले.
यावेळी संविधान व डॉ. आंबेडकर यांच्या जीवनावर मिलिंद जाधव, अक्षय भोईर यांनी कविता सादर केल्या. तर, प्रेम जाधव लिखित एकपात्री नाटकाचे सादरीकरण सुवर्णा जाधव यांनी केले. तर रजनी कांबळे, प्रकाश सावंत यांनी गाणी सादर केली. यावेळी बौद्ध समाज सांस्कृतिक मंडळाचे उपाध्यक्ष व कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अँड. घनश्याम गायकवाड, सरचिटणीस मधुकर साळुंखे, खजिनदार सदानंद गायकवाड, चिटणीस वसंत कदम, चंद्रकांत बाविस्कर, सदस्य डॉ. भगवान प्रधान, भगवान नरवाडे, ए. आर. कांबळे, ॲड. मनोहर केदारे, सुनीता साळुके, शैलेश दोंदे आदी उपस्थित होते.
