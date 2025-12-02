केडीएमसी रुग्णालयातील बंद आयसीयु सेवेच्या निषेधार्थ मनसेचे ऑक्सिजन मास्क लावून आंदोलन
मनसेचे ऑक्सिजन मास्क लावून आंदोलन
रुक्मिणीबाई रुग्णालयातील आयसीयू बंद; ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन मुख्यालयात ठिय्या कल्याण, ता. २ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या रुक्मिणीबाई रुग्णालयामधील आयसीयू गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून बंद आहे. आयसीयू बंद असल्याने रुग्णांना ठाणे, मुंबई येथे घेऊन जावे लागत असल्याने येथील रुग्णालयात पोहोचेपर्यंत रुग्णाचा जीव जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी पालिका प्रशासनाचा निषेध नोंदविण्यासाठी मनसेचे विभागाध्यक्ष कपिल पवार, शाखाध्यक्ष गणेश लांडगे यांनी ऑक्सिजन मास्क लावून पालिका मुख्यालयात ठिय्या मांडला. लवकर आयसीयू सुरू न केल्यास मोठे जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला.
कल्याण पश्चिम विभागात असलेल्या सरकारी रुक्मिणीबाई रुग्णालयामध्ये गरजू नागरिक उपचारासाठी येतात, परंतु अपूर्ण सुविधांमुळे नागरिकांना मुंबई व इतर ठिकाणी उपचार घेण्यासाठी पाठवले जाते. गेल्या दोन वर्षांपासून रुक्मिणीबाई रुग्णालयामधील सुसज्ज असे आयसीयू बंद आहेत. ते लवकरात लवकर सुरू करण्याबाबत पत्र देण्यात आले आहे, परंतु आरोग्य विभाग अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी डोंबिवलीमध्ये आयसीयू नसल्यामुळे सर्पदंश झालेल्या दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यातूनदेखील महापालिकेने काहीही बोध घेतला नाही.
सोमवारी (ता. १) देखील आयसीयू उपलब्ध नसल्यामुळे एका महिलेला दोन तासांनंतर दुसऱ्या रुग्णालयामध्ये जाण्यास सांगितले. वाहतूक कोंडीमुळे वेळेत मुंबई येथील रुग्णालयामध्ये न पोहोचल्यास एखाद्याचा जीव जाऊ शकतो. याकरिता लवकरात लवकर रुक्मिणीबाई रुग्णालयामधील आयसीयू सुरू करावा या मागणीसाठी मनसेच्या वतीने ऑक्सिजन मास्क लावून ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.