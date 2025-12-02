अंबरनाथमध्ये भरदिवसा घरफोडी
अंबरनाथ, ता. २ (वार्ताहर) : अंबरनाथमध्ये भरदिवसा घरफोडीची एक मोठी घटना घडली आहे. चोरट्यांनी कानसई सेक्शनमधील सेवा अपार्टमेंटमधील एका बंद घराचे कुलूप तोडून तब्बल तीन लाख ७० हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम लंपास केली.
व्यावसायिक भरत धरमसिंग चोथानी (वय ४९) यांच्या घरी सोमवारी (ता. १) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास ही घटना घडली. भरत चोथानी यांच्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस त्यांचा कसून शोध घेत आहेत.
