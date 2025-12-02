मुंबई
गोवंडीची सीबीएसई शाळा
गोवंडीची सीबीएसई
शाळा पालिकेकडे
मुंबई ः एमएमआरडीएने गोवंडीतील सीबीएसई शाळा पालिकेला हस्तांतरीत केल्यामुळे शाळा आजपासून सुरू झाली आहे. गोवंडी येथील नटवर पारेख कंपाऊंडमधील पालिकेच्या सीबीएसई शाळेचे काम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू होते; मात्र रस्ता नसल्याने एमएमआरडीएकडून इमारत हस्तांतर करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात होती. खासदार संजय दिना पाटील यांनी एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी व पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन रस्त्याच्या कामाबाबत सूचना केली. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी पाहणी करुन तात्काळ रस्त्याच्या कामाला सुरवात केली. त्यानंतर एमआरडीएने इमारत पालिकेला हस्तांतरीत केली आहे.