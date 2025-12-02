सामाजिक कार्यकर्त्यावर रक्तरंजित हल्ला!
बदलापूरमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यावर हल्ला
बदलापूर, ता. २ (बातमीदार) ः पालिका निवडणुकीच्या अवघ्या काही तास आधी शहरात कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. आपटेवाडीतील शंभूराजे चौकात, सामाजिक कार्यकर्ते संजय वानखेडे यांच्यावर तीक्ष्ण हत्यारांनी जीवघेणा हल्ला करण्यात आला.
मतदारांच्या मनात भीती निर्माण करून नागरिकांना मतदानासाठी रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप जखमी वानखेडे यांनी केला आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला ऋषिकेश चाळके उर्फ ‘येडा बाबू’ आणि त्याच्या साथीदारांनी वानखेडे घरी जात असताना त्यांच्या हल्ला केला. यात त्याच्या पोटावर, हातावर आणि पाठीवर वार झाले. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना प्रथम ग्रामीण रुग्णालयात, नंतर पुढील उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले.
मध्यरात्री एक ते दीड वाजण्याच्या सुमारास संजय वानखेडे हे घरी जात असताना, भर चौकात त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला. वानखेडे यांनी चाळकेविरोधात पूर्वीही पोलिसांत तक्रारी दाखल केल्या होत्या, मात्र त्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यानेच हा हल्ला घडल्याचा आरोप त्यांनी केला. या हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.