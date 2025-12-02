दुपारनंतर मतदानासाठी रांगा
पालघर, ता. २ (बातमीदार) : नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आज (ता. २) सकाळच्या पहिल्या दोन तासांत दहा टक्के मतदान होते. ते दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत सरासरी ४४.२२ टक्के मतदान झाले होते, मात्र चार वाजल्यानंतर काही मतदान केंद्रावर मतदारांच्या मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. हे मतदान रात्री आठ वाजेपर्यंत चालेल, असे दिसून येत आहे. सरासरी मतदान ७० टक्के होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
पालघर शहराच्या मध्य भागात मतदारांमध्ये उत्साह कमी दिसून आला असून पालघरच्या पूर्व भाग व पश्चिमेकडील ग्रामीण भागात मतदारांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत होता. हे अखेरच्या वेळी वाढलेले मतदान कोणाच्या पारड्यात पडते, कमळ फुलते की धनुष्यबाण भगवा फडकतो, हे आता २१ डिसेंबरला मतमोजणीवेळी समजणार आहे.
पालघर नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आज सकाळी साडेसात वाजता मतदानाला सुरुवात झाली. सुरुवातीचा सकाळच्या वेळी मुंबईकडे व गुजरातकडे जाणारे कर्मचारी यांनी मतदानासाठी रांगा लावल्या होत्या. दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत उन्हामुळे मतदानाचा उत्साह दिसून येत नव्हता, मात्र चार वाजल्यानंतर टेंभोडे प्रभाग ८ येथील मतदान केंद्रात मोठ्या रांगा लागलेल्या होत्या. साडेपाच वाजले तरी त्या रांगेमध्ये फारसा फरक पडले नव्हता. साडेपाचनंतर मतदान बंद झाल्यानंतर मैदानातील दरवाजे बंद करण्यात आले तरीही मतदारांच्या मोठ्या रांगा दिसून येत होत्या. त्यामुळे हे मतदान रात्री आठ वाजेपर्यंत चालेल, असा अंदाज आहे. तसेच प्रभाग क्रमांक दोन वेऊर येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मतदान केंद्रावर ही मोठ्या रांगा लागलेल्या आहेत. येथेही रात्री आठ वाजेपर्यंत मतदान चालेल, असा अंदाज दिसत आहे.
पैशाच्या पावसाची चर्चा
एकंदरीत मतदान शांततेने, कोणतीही अनुचित प्रकार घडलेला नाही, मात्र सोमवारी (ता. १) रात्री पालघरमध्ये काही प्रभागात पैशाचा पाऊस पडला, अशा चर्चा रंगल्या. एका घरामध्ये पाच ते दहा हजार रुपयांप्रमाणे पाकीट वाटप केल्याची चर्चा काही प्रभागांमधून दिसून येत होती.
