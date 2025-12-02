टिळक नगर एसआरव्ही रुग्णालयासमोरील कच-याने नागरिक त्रस्त
टिळकनगर एसआरव्ही रुग्णालयासमोर कचरा
चेंबूर, ता. २ (बातमीदार) ः टिळकनगर येथील एसआरव्ही रुग्णालयासमोरील मार्गावर साचलेल्या कचऱ्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पालिकेकडून येथील कचरा उचलला जात नाही. त्यामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. कुर्ला टर्मिनस, बुद्ध विहार व रुग्णालय या मार्गावर आहे. त्यामुळे या मार्गावर सतत रहदारी असते. पालिकेतर्फे कचऱ्याचा लोखंडी डबा ठेवण्यात आलेला आहे; मात्र हा कचऱ्याचा डबा लोकसंख्येनुसार अपुरा पडत आहे. त्यामुळे डबा भरला की, कचरा बाहेर पडतो. पालिकेचे कामगार या मार्गावरील कचरा उचलतात; मात्र मोठ्या प्रमाणात कचरा जमा होत असल्याने लगेच कचऱ्याचा डबा भरतो. त्यामुळे या मार्गावर कचरा पसरून मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरते. त्याचा त्रास प्रवाशांना होतो. पालिकेने लहान कचऱ्याच्या डब्याऐवजी मोठा कचऱ्याचा डबा ठेवावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
