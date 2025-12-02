ठाणे घोडबंदर रोडवरुन प्रवास म्हणजे दुस्वप्न
ठाणे घोडबंदर रोडवरून प्रवास म्हणजे दुःस्वप्न
उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; खड्ड्यांमुळे १८ मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : ठाणे शहरातील घोडबंदर मार्गावर जानेवारी ते ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत १८ जणांचा रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे मृत्यू झाल्याची माहिती मंगळवारी (ता. २) उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच या मार्गावर नेहमीच वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते, वाहने तासन्तास रांगेत उभी असतात, त्यामुळे येथून प्रवास करणे दुःस्वप्न असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
ठाणे घोडबंदर आणि गायमुख घाटातील अरुंद रस्त्यामुळे अनेक वर्षे वाहतूक कोडींची समस्या कायम आहे. त्यात दिवसेंदिवस भरच पडत चालली आहे. तरीही ठाणे पालिका याकडे गांभीर्याने का पाहत नाही, असा प्रश्न न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. या वेळी न्यायमूर्तींंना आलेला वैयक्तिक अनुभवही त्यांनी सांगितला. भाईंदरजवळील उत्तन येथे प्रवास करणे अशक्य असल्याचे न्या. डेरे यांनी नमूद केले. दुसरीकडे, ठाण्याला उत्तर मुंबई, वसई-विरार, भिवंडी, नाशिक आणि गुजरातशी जोडणारा घोडबंदर रोड हा व्यापार आणि व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा दुवा आहे. तरीही त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष असून, ११ तास वाहतूक कोंडी होणे हे भयावह असल्याचे न्या. पाटील यांनी सुनावले. तसेच राज्य सरकार, ठाणे महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि वाहतूक पोलिसांना नोटीस बजावली आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी १५ डिसेंबरला ठेवली. खड्डे आणि रस्त्यांवरील उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर अॅड. रुजू ठक्कर यांनी संबंधित अवमान याचिका केली आहे.
...
महापालिकेचा दाव्यावर बोट
ठाण्यात वर्षभरात खड्ड्यांमुळे रस्ते अपघातात एकही मृत्यू न झाल्याचा महापालिकेचा दाव्यावर बोट ठेवून काही प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार ठाण्यात खड्ड्यांमुळे १८ मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्ते अॅड. रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाला दिली. पीडितांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची मागणी केली. तसेच दुरुस्तीच्या एका महिन्यात खड्डे पुन्हा कसे याची चौकशी करण्याची आणि निकृष्ट कामासाठी दोषी आढळलेल्या कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचीही मागणी केली आहे. त्याची गंभीर दखल घेऊन ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुढील पावसाळ्याची वाट पाहू नका, असे खडे बोल न्यायालयाने ठाणे पालिकेला सुनावले.
...
आयुषच्या पालकांना भरपाई
डोंबिवलीतील उघड्या नाल्यात वाहून गेलेल्या आयुष कदमच्या पालकांना सहा लाख रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती केडीएमसीच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. येत्या दोन आठवड्यांत ही रक्कम कुटुंबीयांना देण्यात येईल, तसेच या घटनेसंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू असल्याचेही सांगितले.
