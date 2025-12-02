माजी नगरसेविकेच्या घरासमोर जादूटोण्याचा प्रकार
माजी नगरसेविकेच्या घरासमोर उतारा
मोहने येथील फुले नगर परिसरातील घटना
कल्याण, ता. २ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या माजी नगरसेविकेच्या घरासमोर अज्ञात व्यक्तीने नागवेली, विविध जिन्नस आणि काळी बाहुली असलेला उतारा ठेवल्याची घटना समोर आली आहे. याबाबत मोहने येथील फुले नगर परिसराच्या माजी नगरसेविका संगीता गायकवाड यांचे पती सिद्धार्थ गायकवाड यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
गायकवाड यांनी म्हटले आहे की, निवडणुकीत निर्माण झालेल्या स्पर्धेमुळे काही जणांची पातळी खालावत चालली आहे. ते अंधश्रद्धेवर आधारित अशा प्रकारांचा अवलंब करत आहेत. अशा कृत्यांनी आम्ही घाबरणार नाही. उलट हा उतारा आमची भीती नाही, तर विरोधकांची असुरक्षितता दाखवतो,” असे ते म्हणाले. लोकशाहीत प्रत्येकाला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे, परंतु सरळ पद्धतीने सामना करण्याची हिंमत नसल्यामुळे काही जण अंधश्रद्धेचा आधार घेतात, असा आरोप गायकवाड यांनी केला. अंधश्रद्धाबाबत माझ्या प्रभागात अनेक समाज प्रबोधनपर कार्यक्रम राबविले आहेत. त्यामुळे या गोष्टीबाबत मला भीती नाही. या घटनेनंतर आपला निर्धार अधिक मजबूत झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
