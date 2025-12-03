कबड्डीच्या पंढरीत सात डिसेंबर पासून गं.द.आंबेकर क्रीडा स्पर्धा रंगणार
गं. द. आंबेकर क्रीडा स्पर्धा रविवारपासून
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे आयोजन
शिवडी, ता. २ (बातमीदार)
कबड्डीची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या ना .म. जोशी मार्गावरील श्रमिक जिमखाना येथे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ आयोजित गं. द. आंबेकर स्मृती क्रीडा स्पर्धांना रविवारी (ता. ७) शूटिंग बॉल स्पर्धेने सुरुवात होणार आहे.
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर, सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांच्या पुढाकाराने सुरू होत असलेल्या या सामन्यांचे संघटनेचे उपाध्यक्ष सुनील बोरकर क्रीडाप्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळात आहेत. खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष अण्णा शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण, सेक्रेटरी शिवाजी काळे आणि सर्व संघटन सेक्रेटरींचा यात महत्त्वाचा वाटा राहणार आहे.
स्थानिक महिला गटात शिवशक्ती, शिरोडकर, विश्वशांती, गोल्फा देवी, जिजामाता, मुंबई पोलीस, स्वामी समर्थ असे अनेक गाजलेले संघ मैदान गजबजून सोडणार आहेत. १२ डिसेंबरला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून श्रमिक जिमखाना येथे कबड्डी सामन्यांची अंतिम लढत होणार आहे. संघटन सेक्रेटरी प्रकाश भोसले, अनिल पाटील आदी या कामी सहकार्य करीत आहेत.
गं. द. आंबेकर स्मृती सप्ताहांतर्गत कॅरम, बुद्धिबळ, गिरणी कामगार क्रिकेट स्पर्धा, महिलांसाठी नृत्य, नेमबाजी, रांगोळी स्पर्धा होणार आहेत. ‘मला भावलेले आंबेकर आणि मी पाहिलेला रा. मि. म. संघ’ या विषयावर गिरणी कामगार मुलांची वत्कृत्व स्पर्धा, गीता पठण, आरोग्य शिबिरासारखे उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत.
कबड्डी स्पर्धेचे संघ
९, १०, ११ आणि १२ असे चार दिवस श्रमिक जिमखाना येथे सायंकाळी ६ नंतर कबड्डीचे सामने रंगणार आहेत. यंदाच्या पुरुष व्यावसायिक गटात बडोदा बँक, सेंट्रल रेल्वे, भारत पेट्रोलियम, सेंट्रल बँक, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय टपाल इत्यादी संभाव्य नामवंत संघ खेळणार आहेत. स्थानिक पुरुष ब गटात विजय बजरंग, शिवशक्ती, गुड मॉर्निंग, अमर हिंद, विजय क्लब दादर, लायन क्लब, बंड्या मारुती, श्रीराम इत्यादी संघ आपले कसब पणाला लावणार आहेत.
