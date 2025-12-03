बनावट क्रमांकाच्या वाहनात पिस्तूल
खांदेश्वर पोलिसांकडून मुंबईतील एकाला अटक
पनवेल, ता. ३ (बातमीदार) ः नवीन पनवेल (पूर्व) रेल्वे स्थानक परिसरातून बनावट वाहन क्रमांक असलेली चारचाकी पनवेल वाहतूक शाखेच्या पथकाने जप्त केली आहे. या कारमध्ये पिस्तूल आढळल्याने खांदेश्वर पोलिसांनी मुंबईतील एका व्यक्तीला ताब्यात घेतले आहे.
नवीन पनवेल रेल्वे स्थानक (पूर्व) परिसरात वाहतूक नियमन करताना (एमएच ०३ एएच ७८६३) क्रमांकाची कार आढळली होती. पार्किंगमुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण करत असल्याचे वाहन क्रमांकावरून पोलिसांनी गाडीच्या मालकाशी संपर्क साधला होता. या वेळी ही गाडी माझी नसून कोणीतरी वाहन क्रमांकाचा गैरवापर करत असल्याची माहिती समोर आली होती. पोलिसांनी वाहनांची तपासणी केली असता कारच्या समोरील दरवाजा अर्धवट उघडा असल्याचे दिसून आले. या वेळी कारमध्ये पिस्तूल आढळून आले. तसेच वाहन परवानावरून मुंबई विभागात विविध गुन्हे नोंद असलेल्या राजेंद्र निकमची माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे शस्त्र बाळगण्याच्या संशयावरून राजेंद्र निकमची खांदेश्वर पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे.
