गटाराला झाकणच नसल्या रहिवाशांच्या जीवाला धोका
उघड्या गटारांमुळे अपघाताचा धोका
मालाड, ता. ३ (बातमीदार ) : पश्चिमेकडील आजमी नगर परिसरात अनेक गटारांना झाकणे नसल्यामुळे वस्तीतील नागरिकांच्या जीवाला आणि विशेषतः चिमुकल्यांना अपघाताचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पालिका प्रशासन गंभीर दुर्घटनेची वाट पाहत आहे का, असा संतप्त सवाल स्थानिक रहिवासी विचारत आहेत.
मालवणी गेट क्रमांक ७ जवळील आजमी नगरमध्ये अनेक गटारे उघडी आहेत. यामुळे लहान मुले गटारात पडून अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे. नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांची गैरसोय: तोल जाऊन महिला, पुरुष गटारात पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच, सफाई कर्मचाऱ्यांनाही कचऱ्याचे डबे घेऊन जाताना अक्षरशः तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते एहतराम शेख यांनी या धोकादायक स्थितीबाबत पालिकेच्या पी-उत्तर विभागात तक्रार केली आहे; मात्र या तक्रारीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने गटारांवर अद्याप झाकणे बसवण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे लवकरात लवकर गटारांवर झाकणे बसवून गंभीर दुर्घटना घडण्याची वाट पालिका पाहू नये, अशी मागणी रहिवासी एहतराम शेख यांनी केली आहे.
