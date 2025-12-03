कांदवळवन बचाव अभियानाला सुरूवात
कांदवळवन बचाव अभियानाला सुरुवात
माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्या हस्ते चेंबूरमध्ये लागवड
चेंबूर, ता. ३ (बातमीदार) ः मुंबईच्या पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कांदळवनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शिवसेनेचे माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी कांदळवन बचाव अभियान हाती घेतले आहे. या उपक्रमाच्या शुभारंभाला वन विभागातील अधिकारी, छेडा नगर रेसिडेंट असोसिएशनचे पदाधिकारी, स्थानिक रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
चेंबूर, वाशीनाका परिसराप्रमाणे मानखुर्द, गोवंडी, ट्रॉम्बे, विक्रोळी व वडाळा परिसरात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण असताना याच परिसरात राजरोजपणे तिवरांची कत्तल केली जात आहे. अतिक्रमण, भराव यांमुळे अडकलेल्या खाडीच्या पाण्याच्या अभावाने या जमिनीवरील खारफुटीला धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिक रहिवासी आणि वन विभागाच्या सहाय्याने माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी या खारफुटीच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुढाकार घेऊन या जागेत सुमारे २००० पेक्षा अधिक खारफुटीच्या झाडांची लागवड करण्यात आली आहे.
भविष्यातही विद्यार्थी, युवक, सामाजिक संस्था आणि स्थानिक भूमिपुत्रांना सोबत घेऊन मुंबईतील कांदळवांनाच्या संरक्षणासाठी ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, असे माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी सांगितले.
इतर ठिकाणीही उपक्रम राबवणार
वन विभागाकडून या कांदळवनाचे संरक्षण प्राधान्याने करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानाच्या प्रतिसादानंतर इतर ठिकाणच्या कांदळवनाचेदेखील अशाच पद्धतीने पुनरुज्जीवन करण्यात येईल, अशी माहिती वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
