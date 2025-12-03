वसई उपविभागीय कार्यालय रस्त्यावर
वकिलांकडून उपविभागीय कार्यालयाच्या जागेचा ताबा!
वसईत अधिकाऱ्यांचा फलक हटवून न्यायालयाचा फलक
विरार, ता. ३ (बातमीदार) : वसई उपविभागीय कार्यालयाच्या जागेचा ताबा सोमवारी (ता. १) वसई वकील संघटनेसह न्यायाधीशांनी नाट्यमय पद्धतीने घेतला. या कार्यालयातील सर्व सामान रस्त्यावर काढून ते दुसरीकडे हलवण्यात आले. नवीन न्यायालयाच्या इमारतीसाठी ही जागा काही वर्षांपूर्वी देण्यात आली होती. मात्र, उपविभागीय अधिकारी शेखर घाडगे वारंवार सूचना देऊनही कार्यालय हलवत नसल्याने न्यायालयाच्या उभारणीत अडथळा येत होता. परिणामी, वकील संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली.
उपविभागीय अधिकारी घाडगे यांच्या संपूर्ण कार्यालयातीनल सामान सोमवारी सकाळी १० वाजता झालेल्या कारवाईत रस्त्यावर काढून ट्रकमध्ये भरण्यात आले. महत्त्वाचे सामान वसई तहसीलदार कार्यालयात हलवण्यात आले. या अचानक झालेल्या कारवाईमुळे अनेक प्रकरणांची कागदपत्रे गहाळ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मागील काही महिन्यांपासून दावे प्रलंबित असणे, मुदतीत प्रकरणे मार्गी न लागणे यांसारख्या विविध वादग्रस्त कारणांमुळे हे उपविभागीय कार्यालय नागरिकांमध्ये चर्चेत होते. त्यामुळे वकिलांच्या या आक्रमक भूमिकेला विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला.
उपविभागीय कार्यालय आता तात्पुरत्या स्वरूपात नालासोपाऱ्यातील वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या ''ई'' प्रभाग समितीच्या कार्यालयात सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आहे. या कारवाईमुळे उपजिल्हाधिकारी कार्यालय नेमके कुठे असणार? यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
