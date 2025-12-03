खारघरमधून १९०० हरकती दाखल
खारघर, ता. ३ (बातमीदार) : खारघरमध्ये प्रारूप मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात गोंधळामुळे १,९०० हरकती दाखल झाल्या आहेत. विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नोंदविलेल्या मतदार यादीतील त्रुटी निवडणूक विभाग दूर करून मतदार यादीतील गोंधळ दूर करावा, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली.
पनवेल महापालिका सार्वत्रिक निवडणूकसंदर्भात निवडणूक विभागाकडून प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली होती. मतदार यादीत नाव, प्रभाग अथवा इतर माहितीतील त्रुटींबाबत ३ नोव्हेंबरपर्यंत मतदारांकडून हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. प्रारूप मतदार यादीनुसार खारघरमधील प्रभाग क्रमांक चार, पाच आणि सहामध्ये जवळपास एक लाखांहून अधिक मतदार आहेत. मतदार यादीत दुबार नावे, काही मतदारांची नाव एपिक क्रमांक आहेत, मात्र बहुतांश मतदाराचे नाव दुसऱ्या प्रभागात जोडले आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी हरकती नोंदवल्या आहेत.
