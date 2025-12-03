अलिबाग शहरातील भूमिगत गटार प्रकल्पाला गती
अलिबाग शहरातील भूमिगत गटार प्रकल्पाला गती
माजी नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक यांची पाहणी; काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना
अलिबाग, ता. ३ (वार्ताहर) ः शहरातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या भूमिगत गटार प्रकल्पाच्या कामांना नव्याने गती मिळाली आहे. काही दिवसांपासून मंदावलेल्या कामांना पुन्हा चालना मिळाल्याने शहरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. कामांच्या प्रगतीचा वेध घेण्यासाठी माजी नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक यांनी प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन पाहणी केली.
पाहणीदरम्यान नाईक यांनी सुरू असलेल्या कामांची गुणवत्ता, सामग्रीचा वापर, नियोजन आणि वेग याची माहिती घेतली. काही ठिकाणी विलंब जाणवत असल्याचे दिसताच संबंधित ठेकेदार, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांना कामाचा वेग कायम ठेवण्याचे तसेच अनावश्यक विलंब टाळण्याचे त्यांनी निर्देश दिले. शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेसाठी, आरोग्य सुरक्षेसाठी आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधांसाठी भूमिगत गटार प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नागरिकांना दररोज भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी हे काम निश्चित वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे, असे नाईक यांनी सांगितले.
अलिबागच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार आधुनिक मलनिस्सारण व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शहरातील मुख्य रस्ते, वसाहती आणि जुने प्रभाग याठिकाणी जलनिकासीची अडचण जाणवत असल्याने प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पाहणी दरम्यान उपस्थित अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाचे पुढील टप्पे, सध्या सुरू असलेली कामे आणि उर्वरित टेंडर प्रक्रियेची माहिती दिली. नाईक यांनी वेळापत्रकानुसार कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले.
