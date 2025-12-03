डोंबिवलीत शिवसेना शिंदे गटाला धक्का
डोंबिवलीत शिंदे गटाला धक्का
राजेश मोरे यांचे निकटवर्तीय विकास देसले यांचा भाजपमध्ये प्रवेश
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३ ः निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटातील काही नेते, पदाधिकारी भाजपमध्ये, तर भाजपमधील काही नेत्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. यामुळे दोघांमध्ये वादाची ठिणगी पडल्याचे बोलले जात आहे. अशातच, पुन्हा डोंबिवलीत भाजपने शिंदे गटाला धक्का दिला आहे. शिंदे सेनेचे कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांचे निकटवर्तीय उपतालुका प्रमुख विकास देसले यांच्यासह कल्याण ग्रामीणमधील कार्यकर्त्यांनी बुधवारी (ता. ३) भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपचे माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील यांच्या हस्ते हा प्रवेश सोहळा पार पडला.
डोंबिवली पूर्वेतील भाजप कार्यालयात बुधवारी हा पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला. या वेळी नाना सूर्यवंशी, जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, दीपेश म्हात्रे, राहुल दामले, मंदार हळबे, संतोष केणे, संदीप माळी, रविना माळी यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
विकास देसले यांच्या पक्षप्रवेशावरून संदीप माळी यांनी सांगितले. वाद निर्माण करण्यापेक्षा एकत्र येऊन विकासकामे करणे सोयीस्कर असते. गावाच्या विकासाला प्राधान्य देत आम्ही एकत्र आलो असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. या प्रवेशामुळे ग्रामीणमधील राजकीय समीकरणांमध्ये नवीन हालचाली दिसू लागल्या आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाकडे पाहून अनेक कार्यकर्ते भाजपमध्ये येत असल्याचे दीपेश म्हात्रे यांनी म्हटले आहे. ही फक्त सुरुवात असून, पुढील काही दिवसांत आणखी मोठे प्रवेश होणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
महायुती टिकून असल्याचा दावा
अंबरनाथमध्ये फर्नांडिस यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला, त्याच धर्तीवर विजय देसले यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी स्पष्ट केले. ज्यांना जिथे राजकीय वाटचाल सोयीची वाटते, तिथे ते जात आहेत. आमच्यात सुसंवाद आणि खेळीमेळीचे वातावरण आहे, महायुती टिकून आहे, असेही म्हात्रे यांनी सांगितले आहे.
कट्टर शिवसैनिक म्हणून ओळख
राजेश मोरे यांचे विकास देसले हे निकटवर्तीय आहेत. कट्टर शिवसैनिक म्हणून देसले यांची ओळख आहे. कल्याण ग्रामीणमध्ये त्यांचे मोठे कार्य आहे. भोपर, देसलेपाडा, यासारख्या भागात भाजपचे वर्चस्व असले तरी शिवसेनेने येथे कांटे की टक्कर भाजपला दिली आहे, तर नांदिवली, सांगावसारख्या भागात शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. यामुळे येथे सेनेची ताकद भाजपने कमी करायला घेतली आहे.
