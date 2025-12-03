१६९ बांधकामांना नोटीस
१६९ बांधकामांना नोटीस
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पालिकेची कारवाई
पनवेल, ता. ३ (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेने हवेतील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार धडक मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार सर्व प्रभागांत प्रदूषण नियंत्रणासाठीचे विविध उपक्रम युद्धपातळीवर राबवले जात आहेत.
खारघर, कामोठे, कळंबोली, तळोजा, पनवेल प्रभागांत उपायुक्त स्वरूप खारगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरारी पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांकडून धूळ नियंत्रण नियमांचे पालन होते का, याची पाहणी पथकामार्फत सुरू आहे. याच अनुषंगाने पालिकेच्या पथकाने कामोठे, खारघर प्रभागातील बांधकामस्थळांची पाहणी केली. या वेळी उच्च न्यायालयाच्या १५ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तपासणी करण्यात आली, तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १६९ बांधकाम प्रकल्पांना महापालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत.
---------------------------
प्रभागनिहाय कारवाई
प्रभाग समिती अ - खारघर - १९
नावडे उपविभाग : ३८
प्रभाग समिती ब (कळंबोली) : ३५ृ
प्रभाग समिती क (कामोठे) : १९
प्रभाग समिती ड (पनवेल) : ५८
एकूण : १६९
--------------------------
धूळ नियंत्रणावर भर
खारघर, तळोजा, कामोठे-कळंबोली, पनवेल भागात चार फॉग कॅनन वाहनांद्वारे दररोज ५० किमीपर्यंत तुषारफवारणी सुरू ठेवली आहे. या वाहनांवर बसवलेल्या जीपीएस प्रणालीद्वारे फवारणीचे निरीक्षण केले जात आहे.
-------------------------
हवेची गुणवत्ता मोजण्यासाठी यंत्रणा
तळोजा एमआयडीसी, कामोठे जव्हार इंडस्ट्रियल, पनवेल इंडस्ट्रियल शहरातील निवासी भागात हवेच्या गुणवत्ता मोजण्यासाठी मंकी पॉइंट, उत्सव चौक, आयजीपीएल नाका, कळंबोली प्रवेशद्वार, कामोठे पोलिस ठाणे, संताजी महाराज जगनाडे चौक, वडाळे तलावात सात ठिकाणी आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टीम स्थापन करण्यात आली आहे.
--------------------------
हवा शुद्धीकरण यंत्रणा सुरू
कोपरागाव, खारघर, राणी लक्ष्मीबाई चौक, नावडे, लेबर नाका, कळंबोली, एमजीएम रुग्णालयसमोर, कामोठे प्रवेशद्वार अशा ठिकाणी पाच हवा प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा कार्यरत आहेत. आणखी पाच ठिकाणी ही यंत्रणा बसविण्याचे काम सुरू आहे.
