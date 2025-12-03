आमदारांच्या वार्षिक कामगिरीची क्षेत्रपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : आमदारांच्या वार्षिक कामगिरीची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी शरद पवार पक्षाचे कार्यकर्ते वल्ली राजन यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे पत्राद्वारे केली आहे. जनतेने ज्यांच्यावर विश्वास ठेवून निवडून दिले. त्या आमदारांनी गेल्या एका वर्षात आपल्या मतदारसंघात कोणती विकासकामे केली, निधीचा वापर कसा केला, विधानसभा कामकाजात किती सहभाग घेतला, या सर्व गोष्टींची पारदर्शक माहिती जनतेपर्यंत पोहोचली पाहिजे. ही माहिती सार्वजनिक केल्याने लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल, लोकप्रतिनिधींमध्ये जबाबदारीची भावना वाढीस लागेल. म्हणूनच, सर्व आमदारांच्या वार्षिक कामगिरीचा सविस्तर अहवाल म्हणजेच श्वेतपत्रिका, अधिकृत संकेतस्थळावर आणि सार्वजनिक स्वरूपात प्रसिद्ध करण्याची मागणी वल्ली राजन यांनी केली आहे.
