वाडेकरांना उत्सुकता आता निकालाची
वाडा, ता. ३ (बातमीदार) : नगर पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. २) मतदान झाले. या निवडणुकीत नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडला जाणार असल्याने कोणता उमेदवार विजयी होईल, या चर्चांचे फड मतदानानंतर रात्री उशिरापर्यंत चौका-चौकात रंगले होते. त्यामुळे वाड्यातील जनतेला आता निकालाचीच उत्सुकता असल्याचे दिसत आहे.
मतदानानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे आज (ता. ३) मतमोजणी होणार होती, मात्र राज्यातील काही नगर पंचायत व नगर परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्याने इतर नगर पंचायतींच्या निकालाचा परिणाम तेथील निवडणुकीवर होऊ नये, म्हणून न्यायालयाच्या आदेशाने निवडणूक आयोगाने मतमोजणी पुढे ढकलल्याने येथील मतदारांची उत्सुकता २१ डिसेंबरपर्यंत ताणली गेली आहे. वाड्यात शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, भाजप व शिवसेना एकनाथ शिंदे गट हे तीन पक्ष प्रमुख दावेदार असल्याने निवडणूक काळात प्रचारात जोरदार संघर्ष पाहायला मिळाला.
मंगळवारी सायंकाळी मतदान संपल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या विजयाचे दावे केले. मतदारराजाने नेमका कोणाच्या बाजूने कौल दिला आहे, हे मतपेटीत बंद झाले असले तरी राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते बराचवेळ झालेल्या मतदानाची आकडेमोड करीत विजयाचे गणित बांधत होते. सर्वसामान्य जनतेलाही या निवडणुकीविषयी कुतूहल असून, नेमके निवडणूक निकालात काय होईल, याची उत्सुकता आहे.
पैसे वाटपाने निवडणूक गाजली
यावर्षीची निवडणूक गाजली ती पैशांच्या वाटपामुळे. सर्वच राजकीय पक्षांनी एका मताला हजारोंच्या रकमेचे वाटप केले. या निवडणुकीत नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांना मतदान करण्यासाठी प्रत्येक मतदाराला राजकीय पक्षांकडून जे पैशाचे प्रलोभन दाखवण्यात आले, त्यांचे आकडे हजारोंच्या घरात आहेत. मतदारांनीही संधी सोडली नाही. जो पक्ष पैसे घेऊन येईल, त्या सर्वांकडून पैसे घेतले. दारात आलेले पैसे नाकारले, तर उगाचच संशय येईल, या भीतीने मतदारांनी सर्वांकडून पैसे घेतले व आपल्याला योग्य उमेदवार वाटेल, त्यालाच मतदान केल्याचे मतदार खासगीत बोलत होते.
