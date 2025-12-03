उबर चालकाला चाकूचा धाक दाखवून लुटले
महात्मा फुले पोलिस ठाण्यात तक्रार
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३ ः वालधुनी परिसरात उबर चालकाला प्रवाशाने चाकूचा धाक दाखवून लुबाडल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ३) रात्री घडली. बांद्रा येथे जाण्यासाठी उबर ॲपद्वारे बुकिंग केलेल्या या प्रवाशाने चालकाला मध्यरात्री निर्जन भागात नेऊन धमकावत रोख रक्कम व मोबाईल हिसकावून पळ काढला. या प्रकरणी महात्मा फुले चौक पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
अंधेरीतील रहिवासी मोहम्मद उद्दीन हे उबरमध्ये चारचाकी चालवतात. ते एका प्रवाशाला सोडण्यासाठी कल्याणमध्ये आले होते. त्याचवेळी त्यांना बांद्रा येथे जाण्यासाठी नवीन बुकिंग मिळाले. दीपक हॉटेलसमोर हा प्रवासी कारमध्ये बसला. त्यानंतर माझा मित्र वालधुनी परिसरात आहे, त्यालाही घ्यायचं आहे, असे सांगून कार वालधुनीच्या अशोक नगर भागात नेण्यास सांगितले. रेल्वे क्वार्टरजवळ कार पोहोचताच प्रवाशाने अचानक चालकाचा मोबाईल मागितला. मोहम्मद यांनी नकार दिल्यावर त्याने चाकू बाहेर दाखवून धमकावले. चालकाचा मोबाईल हिसकावून प्रवाशाने ऑनलाईन पद्धतीने खात्यातील तीन हजार रुपये वळते केले. याशिवाय दिवसभरातील चालकाचे भाडे असलेली सुमारे पाच हजारांची रक्कमही लुटली. अशाप्रकारे एकूण आठ लाखांची लूट करत प्रवाशाने पळ काढला. चालक मोहम्मद यांनी याप्रकरणी महात्मा फुले चौक पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर तांत्रिक बाबींच्या अनुषंगाने तपास सुरु केला आहे.
