ईव्हीएमसाठी जागता पहारा
पालघर, ता. ३ ः जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, जव्हार नगर परिषदेसह वाडा नगर पंचायतीचे मतदान पार पडले. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दोन प्रभागांमधील सात नगरसेवकांची निवडणूक प्रक्रिया २० डिसेंबरला होणार असल्याने २१ डिसेंबरला एकत्रित मतमोजणी होणार आहे. न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे या दोन प्रभागांसह जिल्ह्यातील ३१९ नगरसेवकपदांसह २० नगराध्यक्षपदासाठी उभ्या असलेल्या उमेदवारांकरिता मतदानबंद ईव्हीएम सुरक्षा कक्षावर निवडणूक यंत्रणेचा तब्बल १९ दिवस चोख पहारा राहणार आहे.
प्रत्येक नगर परिषदेमध्ये नगर परिषदेच्या ठिकाणी एक सुरक्षा कक्ष अर्थात स्ट्राँग रूम तयार करण्यात आली आहे. या कक्षामध्ये सुरक्षेची चारही बाजूंनी दक्षता घेतली जात आहे. या कक्षामध्ये तीन पद्धतीचा पहारा पोलिस यंत्रणेकडून असणार आहे. आतील भागात, बाहेरच्या फळीत आणि इमारत परिसरात चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. वाडा, पालघर, डहाणू, जव्हार या चारही ठिकाणी केंद्रीय राज्य राखीव पोलिस दलाच्या तुकड्या आणि स्थानिक पोलिस यांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
२४ तास वीजपुरवठा, कॅमेऱ्यांची नजर
ईव्हीएम सुरक्षा कक्ष असलेल्या ठिकाणी २४ तास वीजपुरवठा सुरू राहील, अशी तजवीज केली आहे. यासह कक्ष आणि परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. हे कॅमेरे २४ तास सुरू राहणार असून त्याचे प्रत्येक मिनिटाच्या चित्रीकरणाची निरीक्षणे केली जाणार आहेत. त्यासाठी मनुष्य यंत्रणा तैनात आहे. काही ठिकाणी ईव्हीएम कक्ष असलेल्या इमारतीबाहेर एक कक्ष तयार करून तेथे या चित्रीकरणाची देखरेख केली जाणार आहे.
ईव्हीएम सुरक्षा कक्ष सील
प्रत्येक नगर परिषदेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी, मतदान प्रतिनिधी आणि इतर प्रतिनिधींच्या समक्ष मंगळवारी (ता. २) संध्याकाळी कंट्रोल आणि बॅलेट यंत्र खात्रीलायक सीलबंद करून त्या ईव्हीएम सुरक्षा कक्षामध्ये ठेवण्यात आल्या. या कक्षामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना करण्यात आली असून अधिकाऱ्यांनी या कक्षाला सील केले आहे. या कक्षामध्ये कोणीही फिरकणार नाही, याची पूर्ण दक्षता सुरक्षा यंत्रणांकडून घेतली जाणार आहे.
पोलिसांचा पहारा
शस्त्रधारी पोलिसांसह बिगर शस्त्रधारी पोलिस या कक्षाला कडेकोट पहारा देऊन आहेत. प्रत्येक ईव्हीएम सुरक्षा कक्ष आणि परिसरात दिवस-रात्र दहा ते १२ पोलिस यांच्यासह पक्षाचे प्रतिनिधी आणि केंद्र राज्य राखीव दलाच्या तुकड्या तैनात केल्या आहेत.
राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी
प्रत्येक ठिकाणी पोलिसांसह निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्यामार्फत कक्षाच्या सुरक्षेची माहिती घेतली जात आहे. आता न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनाही ईव्हीएम सुरक्षा कक्ष परिसरात सुरक्षेसाठी परवानगी दिल्यामुळे प्रत्येक पक्षांचे प्रतिनिधी पुढील काही दिवस या कक्षांभोवती पहारा देणार आहेत.
कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट सील
स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रभाग कंट्रोल युनिट बॅलेट युनिट
पालघर नगर परिषद १५ ५६ ११३
डहाणू नगर परिषद १३ ४१ ४९
जव्हार नगर परिषद १० १२ २३
वाडा नगर पंचायत १७ १७ १७
