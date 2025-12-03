प्रा. मृदुल निळे यांचे चीन राज्यक्रांतीवरील व्याख्यान
वसईत चीन राज्यक्रांतीचा प्रवास
प्रा. मृदुल निळे यांचे व्याख्यान ठरले श्रमजीवीसाठी मार्गदर्शक
विरार, ता. ३ (बातमीदार) : श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांच्या संकल्पनेतून सुरू असलेल्या ‘स्वातंत्र्य व्याख्यानमाला’ उपक्रमांतर्गत, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचे वैचारिक भांडार समृद्ध करण्यासाठी ‘चीन राज्यक्रांती’ या विषयावरील पाचवे पुष्प संविधान सभागृह, उसगाव डोंगरी (वसई) येथे नुकतेच पार पडले.
मुख्य वक्ते म्हणून प्रा. मृदुल निळे यांनी चीनमधील साम्राज्यशाहीचा अंत, राज्यक्रांतीची पार्श्वभूमी, आधुनिक चीनची सामाजिक-राजकीय रचना, व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील बंधने आणि चीनच्या वेगवान प्रगतीमागील कारणमीमांसा यांसारख्या महत्त्वपूर्ण पैलूंवर सखोल विवेचन केले. त्यांच्या प्रभावी मांडणीमुळे कार्यकर्त्यांना चीनच्या इतिहासापासून ते आजच्या जागतिक शक्तीस्थानापर्यंतच्या प्रवासाचा सर्वसमावेशक आढावा मिळाला. या स्वातंत्र्य व्याख्यानमालेचे अध्यक्षस्थान श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर यांनी भूषविले. वसई ग्रामीण तालुका अध्यक्ष नीलेश वाघ आणि विक्रमगड तालुका अध्यक्ष प्रकाश पिंगळे यांनी वक्त्यांशी चीनच्या क्रांतीचे राजकीय धागेदोरे व त्याचे भारतीय संदर्भातले परिणाम यावर सखोल मुलाखत घेतली.
यापूर्वी गांधी समजून घेताना, फ्रेंच, अमेरिका आणि रशियन राज्यक्रांती या विषयांवरील व्याख्यानांनाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. या कार्यक्रमाला संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला आणि अभ्यासू तरुण मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
