जागतिक एड्स दिना निमित्ताने वसई विरार महानगरपालिकेतर्फे जनजागृती
जागतिक एड्स दिनानिमित्त वसई-विरार पालिकेतर्फे जनजागृती
विरार, ता. ३ (बातमीदार) : जागतिक एड्स दिनानिमित्त वसई-विरार महानगरपालिका आणि सर डी. एम. पेटिट हॉस्पिटल, वसई यांनी कृपा फाउंडेशन आणि एएचएफ इंडिया केअर्स यांच्या सहकार्याने शहरात व्यापक जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केला होता.
वसईतील विविध शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी प्रभातफेऱ्या काढून व रॅली आयोजित करून एचआयव्ही/एड्सबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. वसईच्या न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये आयोजित मुख्य कार्यक्रमात कृपा फाउंडेशनचे फादर ज्यो परेरा, एड्स हेल्थ केअर फाउंडेशनचे डॉ. वि. सॅम आणि एचआयव्ही/एड्स इंडिया केअर्सचे ब्रँड ॲम्बेसेडर प्रिन्स मानवेंद्र सिंग गोविल यांच्यासह सहाय्यक आयुक्त शशिकांत पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या वेळी विद्यार्थ्यांनी प्रभावी पथनाट्ये सादर करून प्रतिबंध, लवकर चाचणी आणि रुग्णांविषयीचा कलंक दूर करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. कार्यक्रमाचा भाग म्हणून यापूर्वी आयोजित केलेल्या सर्वोत्तम रॅली, निबंध आणि घोषवाक्य स्पर्धांमधील विजेत्या शाळांना ट्रॉफी आणि प्रमाणपत्रे देऊन गौरविण्यात आले.
