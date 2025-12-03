बाजार समितीत स्वच्छतेचा जागर
बाजार समितीत स्वच्छतेचा जागर
विभाग प्रमुखांना कृती आराखडा बंधनकारक
जुईनगर, ता. ३ (बातमीदार) ः मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातील अस्वच्छतेविषयक तक्रारींमुळे विभाग प्रमुखांना नेमण्यात आले आहे. याअंतर्गत स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, अतिक्रमण निर्मूलन, प्रसाधनगृहे, गटारांच्या स्वच्छतेचा कृती आराखडा बंधनकारक केला आहे.
मुंबई बाजार समितीकडून महापालिकेच्या क्षेपणभूमीवर कचरा टाकला जातो. बाजारात कचरा साठून, कचरा वर्गीकरण करून ‘क्लिनिंग यार्ड’ निश्चित करावे, तेथे कचरा संकलित करून महापालिकेकडे योग्य विल्हेवाट लावावी, अशी सूचना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत संबंधित विभाग उपसचिव (घनकचरा व्यवस्थापन), उपसचिव, उपअभियंता यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. बाजारातील सर्व टॉयलेट्स, गटारांची दैनंदिन व प्रभावी साफसफाई करणे, पावसाळ्यानंतर गटारे प्रवाहीत व सुस्थितीत राहतील, याची खात्री करणे, बाजारातील अतिक्रमणाविरोधात संयुक्त कारवाई, अतिक्रमण पथकाने नवी मुंबई महापालिकेशी समन्वय साधून तत्काळ कारवाई करण्याबाबत अतिक्रमण पथकप्रमुखांना सूचना देण्यात आली आहे.
दुर्गंधीमुक्ती दृष्टिपथात
कचरा व्यवस्थापनापासून अतिक्रमण कारवाईपर्यंत सर्व कामांमध्ये स्पष्टता, गती येण्याची अपेक्षा बाजार घटकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तसेच, अतिक्रमण आणि दुर्गंधीमुक्त बाजार समिती करण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे बोलले जात आहे.
