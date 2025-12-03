जिल्ह्यातील ५ हजार १४३ जणांचे कर्करोग तपासणी
जिल्ह्यातील पाच हजार १४३ जणांची कर्करोग तपासणी
ठाणे जिल्ह्यात उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ ः आरोग्य विभागामार्फत ठाणे जिल्ह्यात कर्करोग निदान मोबाईल बस फिरत असून नागरिकांची मोफत कर्करोग तपासणी केली जात आहे. अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेली ही बस सध्या ठाणे शहरातील नागरिकांची तपासणी करत असून मागील २६ दिवसांत पाच हजार १४३ रुग्णांची कर्करोग तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत ५३ व्यक्ती संशयित कर्करुग्ण आढळून आले आहेत. त्यापैकी आठ जणांचे नमुने पुढील तपासणीसाठी प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले आहेत.
ठाणे जिल्ह्याचे नागरिकांचे आरोग्य निरोगी राहावे, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. मोठ्या आजारांची लक्षणे आढळून आल्यास त्यावर चांगले उपचार केले जातात. मोठ्या आजारावर येणारा खर्च करणे सर्वांना शक्य नसल्याने त्यावर जिखा रुग्णालयात मोफत उपचार केले जातात. याच पार्श्वभूमीवर ठाणे शहरात आरोग्य प्रशासनामार्फत कर्करोग निदान मोबाईल बस फिरत आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे कर्करोगाचे लवकर निदान करून नागरिकांना तत्काळ उपचाराखाली आणणे, मार्गदर्शन करणे, तसेच कर्करोगाविषयी जागरूकता वाढविणे. कर्करोगाचे वेळेत निदान झाल्यास उपचार अधिक परिणामकारक होतात, या कारणामुळे हा उपक्रम जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.
जिल्ह्यातील कल्याण, भिवंडी, अंबरनाथ, मुरबाड आणि शहापूर या पाच तालुक्यांमध्ये नियोजित वेळापत्रकानुसार तपासण्या पार पडल्या. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सेवेमुळे अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांपर्यंत मोफत तपासणी सुविधा पोहोचली असून उपक्रम अत्यंत यशस्वी ठरला आहे.
उपक्रमाची वैशिष्ट्ये
विविध गावांमध्ये फिरणाऱ्या या व्हॅनद्वारे मोफत कर्करोग तपासणी करण्यात आली. प्रमुख तीन कर्करोगाच्या तपासण्या करण्यात आल्या.
- मुख कर्करोग
- स्तन कर्करोग
- गर्भाशय मुख कर्करोग
तपासणीची आकडेवारी (३ नोव्हेंबर - २९ नोव्हेंबर २०२५)
मुख कर्करोग तपासणी- २,४४१ नागरिक
स्तन कर्करोग तपासणी- १,४९२ महिला
गर्भाशय मुख कर्करोग तपासणी- १,२१० महिला
एकूण तपासणी- ५,१४३ नागरिक
यापैकी तपासलेल्या नमुन्यांमध्ये
• ५ मुख कर्करोग संशयित
• ३४ स्तन कर्करोग संशयित
• १४ गर्भाशय मुख कर्करोग संशयित
