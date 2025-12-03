अखेर कळवा रुग्णालयातील ऑक्सीजन वाहिन्यांची निविदा निघणार
ऑक्सिजन वाहिन्यांची निविदा निघणार
कळवा रुग्णालय प्रशासनाचा प्रस्ताव मार्गी लागणार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ : पालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय प्रशासनाकडून नूतनीकरणादरम्यान, ऑक्सिजन पाइपलाइन टाकण्याच्या कामाची निविदा काढण्यासाठी दिरंगाई होत आहे. या दिरंगाईबाबत वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या रुग्णालय प्रशासनाने यासंदर्भातील खर्चाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तो अंतिम मंजुरीसाठी महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यानुसार येत्या १५ दिवसांत हा प्रस्ताव मार्गी लावला जाणार असून, प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
ठाणे महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी शासनाने पहिल्या टप्प्यात रुग्णालयाच्या कामासाठी ६० कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे, तर उर्वरित ७५ कोटींच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. तो निधीदेखील लवकरच प्राप्त होणार आहे. त्यानुसार पालिकेला पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध झालेल्या निधीच्या माध्यमातून मागील फेब्रुवारी २०२५ पासून रुग्णालयातील नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
६.७१ कोटींचा प्रस्ताव
यात बेडची क्षमता ही ५०० वरून ८४० एवढी होणार आहे. त्यानुसार येथील एका वॉर्डचे नूतनीकरण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आले. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या ठिकाणी ऑक्सिजनची लाइनच टाकण्यात न आल्याची बाब काम पूर्ण झाल्यावर रुग्णालय प्रशासनाच्या निदर्शनास आली. यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने पुन्हा या कामासाठी सल्लागार नेमण्याचा घाट घातला जात होता. ही बाब वरिष्ठांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी रुग्णालय प्रशासनातील त्या अधिकाऱ्याची कानउघाडणी केली. अखेर आता ६.७१ कोटींचा प्रस्ताव रुग्णालय प्रशासनाकूडन मंजूर करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून, येत्या काही दिवसांत कामाला सुरुवात केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
