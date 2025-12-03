मुरबाड कल्याण रस्त्यावर मोटरसायकल अपघात एक ठार

मुरबाड कल्याण रस्त्यावर अपघात एक ठार
मुरबाड, ता. ३ (बातमीदार) ः मुरबाड-कल्याण रस्त्यावर मामनोली येथे एका दुचाकीचा अपघात झाला. यात मुरबाड तालुक्यातील अजय देशमुख राहणार तळवली (टोकावडे) याचा मृत्यू झाला. बुधवारी (ता. ३) अजय देशमुख हा दुचाकीवरून कल्याणकडे निघाला असता हा अपघात घडला. जखमी अवस्थेत त्याला ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. गेल्या दोन वर्षांपासून मुरबाड ते कल्याण रस्त्याचे काम सुरू आहे. हे काम सुरू असताना पर्यायी रस्ता चांगल्या दर्जाचा न केल्यामुळे या रस्त्यावर सतत अपघात होत असतात. काही दिवसांपूर्वी या रस्त्यावर मामनोली गावाच्या अलीकडे चिखलावर मोटारसायकल घसरल्याने एक व्यक्ती ठार झाला होता.
