जुन्या इमारतींचा स्वयंपुर्नविकास प्रवीण दरेकर करणार मार्गदर्शन
जुन्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास
प्रवीण दरेकर करणार मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ : खासगी विकसकांच्या भरवशावर न राहता स्वयंपुनर्विकासाच्या माध्यमातून जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करता यावा. तसेच सध्याच्या पुनर्विकास प्रकल्पांच्या नियमाबाबतही सामान्य सदनिकाधारकांना सविस्तर माहिती मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्याकडून शनिवारी (ता. ६) ठाण्यात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
विकसकांकडून प्रकल्प राबविण्यात होणारी दिरंगाई, प्रकल्प रखडल्यामुळे सामान्य कुटुंबांची होणारी आर्थिक होरपळ आणि फसवणूक टळावी, यासाठी माजी ज्येष्ठ नगरसेवक भरत चव्हाण यांनी कोपरी-पाचपाखाडीत स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार प्रवीण दरेकर यांचे मार्गदर्शन शिबिर भरविण्यात येत आहे. तारामाउली सामाजिक सेवा संस्थेतर्फे कोपरीतील संत तुकाराम मैदानात जनकल्याणार्थ सहस्रचंडी हवनात्मक नवकुंडिय महायज्ञ सुरू झाला आहे. या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी शनिवारी प्रवीण दरेकर यांच्याकडून स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबतच्या नियमांचीही माहिती दिली जाईल. त्यामुळे नागरिकांना दोन्ही प्रकल्पांबाबत तुलना करून निर्णय घेता येईल, अशी माहिती ओमकार चव्हाण यांनी दिली. या शिबिराला आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, भाजपचे ठाणे शहराध्यक्ष संदीप लेले, ठाणे हाउसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे उपस्थित राहणार आहेत.
