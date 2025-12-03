खोपटा जुना पुलाच्या दुरुस्ती च्या कामाला सुरवात
जुना खोपटा पुलाच्या दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात
किमान चार महिन्यांचा कालावधी लागणार
उरण, ता. ३ (वार्ताहर) : उरणच्या पूर्व आणि पश्चिम विभागाला जोडणाऱ्या जुना खोपटा पुलाच्या दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. पुलाच्या पाण्याखाली असलेल्या भागाची दुरुस्ती, बेअरिंग मेंटेनस, डांबर लेअर, फंक्शन जॉइंट, फिंगर जॉइंट, काँक्रीटीकरण ट्रीटमेंट आदी कामे केली जाणार आहेत. या कामासाठी ३ कोटी ६० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, किमान चार महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता नरेश पवार यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेकेदाराच्या माध्यमातून हे काम हाती घेतले आहे.
उरणच्या पूर्व विभागातील नागरिकांना उरण शहरात तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी केवळ होडी किंवा दास्तान फाटा मार्गाचा पर्याय होता. ही बाब लक्षात घेता उरण पूर्व विभागाला पश्चिम विभागाशी जोडण्यासाठी १९९३ मध्ये या खोपटा जुन्या पुलाची निर्मिती करण्यात आली होती. कालांतराने पूर्व विभागात सीएफएस गोदामांचे जाळे पसरले गेले. त्यामुळे अवजड वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर या भागात वाढली. अवजड वाहतुकीच्या अनुषंगाने आणखी एका पुलाची निर्मिती करण्यात आली, मात्र या जुन्या पुलावरून अवजड वाहतूक सुरूच होती. त्यामुळे या पुलावर मोठ-मोठे खड्डे पडले होते. तसेच अनेक वर्षे या रुस्त्याचे काम हाती घेतले नसल्याने हा पूल धोकादायक बनला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून पुलाच्या दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी करत पाठपुरावा करण्यात आला. दरम्यान, बुधवारपासून या खोपटा पुलाच्या दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे.
खोपटा पुलाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतल्याने या पुलावरून वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. तसेच खोपटा कोप्रोली-मार्गाच्या काँक्रीटीकरणाचे काम एकाच वेळी होत असल्याने येथील वाहतूक धीम्या गतीने होत आहे. वाहतूक विभागावर याचा ताण पडला असून, वाहतूक सुरळीत ठेवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
खोपटा पुलाच्या दुरुस्ती कामामुळे उरणमधील वाहतुकीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे येथील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिस कर्मचारी आणि मदतनीस यांच्यात वाढ केली आहे.
- अतुल दहिफळे, वाहतूक पोलिस निरीक्षक
पुलाच्या दुरुस्तीचे काम होणे अपेक्षित होते. यासाठी मागणी पत्र पाठवून त्याचा पाठपुरावा करून निधी मंजूर करण्यात आला. आज प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात करण्यात आली. दुरुस्तीची कामे झाल्यानंतर पुलाचे आयुष्य वाढणार आहे.
- नरेश पवार, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.