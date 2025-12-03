पालिकेत उपायुक्तांच्या बदल्या
घनकचरा विभागाचा पदभार बोडकेंकडे
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ : पालिकेतील उपायुक्तांच्या खातेअंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये उपायुक्त मनीष जोशी यांच्याकडे असलेल्या घनकचरा विभागाचा कार्यभार आता उपायुक्त मधुकर बोडके यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. तर, उपायुक्त उमेश बिरारी यांच्याकडे असलेल्या आरोग्य विभागाचा कार्यभार मनीष जोशी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
ठाणे महापालिकेत उपायुक्त म्हणून कार्यरत असणाऱ्या मनीष जोशी यांच्याकडे २०२४ पासून घनकचरा विभागाचा कार्यभार सोपविण्यात आला होता; मात्र मंगळवारी (ता. २) सायंकाळी ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी नव्याने आदेश काढले आहेत. त्यानुसार जोशी यांच्याकडे असलेल्या घनकचरा विभागाचा कार्यभार आता शासनाकडून आलेले उपायुक्त मधुकर बोडके यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. बोडके यांच्याकडे सध्याच्या घडीला उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण, कार्यशाळा, जकात विभाग स्थानिक संस्था कर, अभिलेख कक्ष नागरिक सुविधा केंद्र, जनगणना विभाग, पर्यावरण विभाग (प्रदूषण नियंत्रण विभाग), घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन (प्रकल्प) आदी आठ विभागांचा कार्यभार आता असणार आहे. उपायुक्त उमेश बिरारी यांच्याकडे असणाऱ्या आरोग्य विभागाची जबाबदारी आता मनीष जोशी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. आता मनीष जोशी यांना स्थावर मालमत्ता आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची जबाबदारी सांभाळावी लागणार आहे.
