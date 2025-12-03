ट्रेनमधील दिव्यांग डब्ब्यात तरुणीची छेडछाड
दिव्यांग डब्यात तरुणीची छेडछाड
उल्हासनगर रेल्वे स्थानकात गोंधळ; दोघांना अटक
उल्हासनगर, ता. ३ (वार्ताहर) ः दिव्यांग प्रवाशांसाठी राखीव असलेल्या डब्यात एका तरुणीची छेडछाड झाल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. ठाणे-उल्हासनगर प्रवासादरम्यान हा प्रकार घडला. त्यामुळे रेल्वे प्रवासात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, फिर्यादी आणि दोन्ही आरोपी तिघेही दिव्यांग असल्याने या प्रकरणाने आणखी संवेदनशील कलाटणी घेतली आहे.
ठाणे ते उल्हासनगरदरम्यान लोकलमध्ये प्रवास करणाऱ्या २६ वर्षीय तरुणीची दिव्यांगांच्या डब्यात छेडछाड झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. २) रात्री डोंबिवली स्थानक सुटल्यानंतर घडली. या घटनेत रेल्वे पोलिसांनी तत्परतेने दोघांना अटक केली आहे. फिर्यादी महिला उल्हासनगर येथील रहिवासी असून नोकरीसाठी ठाण्यात कार्यरत आहे. मंगळवारी ती कामावरून घरी परतत असताना दिव्यांगांच्या डब्यात अनुप सिंग आणि अभिलाष नायर या दोघांनी दिव्यांग पासवरून तरुणीसोबत वाद घातला. वाद तीव्र झाल्यानंतर त्यांनी तरुणीवर धाव घेत तिचा हात पकडत विनयभंग केल्याचा आरोप फिर्यादी तरुणीने केला आहे.
पोलिसांसोबत वाद
ट्रेन उल्हासनगर स्थानकात आल्यानंतर महिलेने आवाज उठवत मदत मागितली. त्यानंतर प्लॅटफॉर्मवरही मोठा गोंधळ निर्माण झाला. काही महिला आणि प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांनी आरोपींना आमच्या ताब्यात द्या, असे म्हणत पोलिसांसोबत वाद घातला. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून रेल्वे पोलिसांनी आरोपींना उल्हासनगर रेल्वे स्थानकावरील एका खोलीत बंद करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. यानंतर आरोपींना कल्याण रेल्वे पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले आणि फिर्यादी तरुणीच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पंढरी कांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
