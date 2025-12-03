वाहनातून पिस्तुलासारखे शस्त्रही जप्त
कारमधून पिस्तुलासारखे शस्त्रही जप्त
पनवेल वाहतूक विभागाची कारवाई, चालक अटकेत
पनवेल, ता. ३ (बातमीदार) ः पनवेल वाहतूक शाखेच्या पथकाने नवीन पनवेल (पूर्व) रेल्वेस्थानक परिसरातून डुप्लिकेट नंबर प्लेट लावलेली एक कार जप्त केली. या कारची तपासणी करताना पोलिसांना पिस्तुलासारखे शस्त्र आढळले. याप्रकरणी वाहनचालक राजेंद्र निकम (वय ४८, रा. चुनाभट्टी, मुंबई) याला ताब्यात घेण्यात आले. तसेच पुढील कारवाईसाठी खांदेश्वर पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात आले.
मंगळवारी (ता. २) रात्री पनवेल वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक औदुंबर पाटील, नवीन पनवेल रेल्वेस्थानक (पूर्व) परिसरात वाहतूक नियमन करत होते. या वेळी एक कार अनधिकृत पार्किंगमुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण करत असल्याचे आढळले. वाहन क्रमांकावरून मालकाशी संपर्क साधला असता त्यांनी धक्कादायक माहिती दिली. ही गाडी माझी नसून कोणीतरी माझ्या नंबरचा गैरवापर करत आहे. याबाबत मालकानेही तक्रार दाखल केली होती. या माहितीमुळे संशय आल्याने पोलिसांनी वाहनाची पाहणी केली. कारचा समोरील दरवाजा अर्धवट उघडा असल्याचे दिसले. दरवाजा उघडून तपासणी केली असता आत पिस्तुलासारखे शस्त्र आढळले. तसेच कारमध्ये राजेंद्र निकम या नावाचे ड्रायव्हिंग लायसन्स सापडले. कोर्ट चेकर ॲपमध्ये तपासणी केली असता संबंधित व्यक्तीवर मुंबई विभागात विविध कलमान्वये गुन्हे नोंद असल्याची माहिती मिळाली. काही वेळानंतर संबंधित कारचा चालक राजेंद्र निकम तेथे आला. अनधिकृत पार्किंग, डुप्लिकेट नंबर प्लेट वापर आणि शस्त्र बाळगण्याच्या संशयावरून त्याला ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. संशयितासह वाहन खांदेश्वर पोलीस स्टेशनच्या डिटेक्शन टीमकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. या महत्त्वपूर्ण कारवाईत पोलीस उपनिरीक्षक जीवन शेरखाने, पोलिस कर्मचारी मुलाणी, महेंद्र राजपूत, राकेश घाडगे, वाघमारे, केशव निकम यांनी सहभाग घेतला.
