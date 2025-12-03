टेम्पो खंडाळा घाटात
टेम्पो अपघातात सात जण जखमी
खालापूर, ता. ३ (बातमीदार) ः पुण्याहून अहमदाबादकडे जाणारा तीन चाकी टेम्पो खंडाळा घाटात तीव्र उतारावर उलटला. यात नेहा सलाट (वय ६), आर्यन सलाट (३), करिना सलाट (४), नैना सलाट (२०), चंदा सलाट (२०), शिवा सलाट (२५) आणि शामू सलाट (६०, सर्व रा. अहमदाबाद, गुजरात) जखमी झाले. हा अपघात बुधवारी (ता. ३) संध्याकाळी घडला. हे सर्व मजूर कुटुंब जुन्या मुंबई-पुणे मार्गाने टेम्पोतून खंडाळा घाट उतरत असताना खोपोली हद्दीत अवघड वळणावर शामू याचे टेम्पोवरील नियंत्रण सुटले. टेम्पो उलटल्याने टेम्पोतील सर्व जण बाहेर फेकले जाऊन जखमी झाले. जखमींमध्ये लहान मुले, महिला असल्याने अपघातग्रस्त मदत पथकातील भक्ती साठेलकर आणि अमोल कदम यांनी खासगी वाहनातून जखमींना खोपोली नगरपालिका रुग्णालयात आणले. आर्यन याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत असल्याने त्याला उपचाराकरिता एमजीएम रुग्णालय कळंबोली येथे पाठवण्यात आले. इतर जखमींची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.