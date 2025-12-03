बेकायदा बाईक टॅक्सी कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा!
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः शासकीय नियमावलीला फाटा देऊन बेकायदा प्रवासी वाहतूक करून, प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या रॅपिडो, उबरसारख्या ॲपआधारित बाइक टॅक्सी कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल करा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोटार परिवहन विभागाला दिले आहे.
राज्य सरकारने ई-बाइक धोरण नुकतेच जाहीर केले. त्यानुसार अनेक ॲपआधारित बाइक टॅक्सी कंपन्यांनी व्यवसाय सुरू केला आहे. तथापि, चालकांना नियमावली व प्रवासी सुरक्षिततेसंबंधी कोणतेही प्रशिक्षण न देता प्रवासी सेवा दिली जात आहे, हे अत्यंत धोकादायक आहे. नुकताच एका प्रवाशाचा अवैध बाइक टॅक्सीने जाताना मृत्यू झाला आहे. ही घटना ताजी असताना, ॲपआधारित बाइक टॅक्सी कंपन्या नियमांची पायमल्ली करून बेकायदा व्यवसाय करीत आहेत. त्याबाबत अनेक तक्रारी मंत्री सरनाईक यांच्याकडे आल्या होत्या. त्याची गंभीर दखल त्यांनी घेतली आहे.
----
नियमबाह्य व्यवसाय चालणार नाही!
देशातील काही राज्यांत नियम धाब्यावर बसवून बाइक टॅक्सी सेवा सुरू आहेत, तसे महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा सरनाईक यांनी दिला. प्रवाशांची सुरक्षा आणि चालकांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून नियम पाळणाऱ्या कंपन्यांच्या पाठीशी सरकार उभे राहील; परंतु अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात मोहीम सुरूच राहील. बेकायदा वाहतूक आढळल्यास चालकावर नव्हे, तर संबंधित ॲपआधारित कंपनीच्या मालकावर गुन्हा दाखल केला जाईल, असे सरनाईक म्हणाले.
---
रॅपिडोविरोधात गुन्हा दाखल
घाटकोपर रेल्वे स्थानक परिसरात पाहणीदरम्यान मोटार वाहन विभागाने रॅपिडो ॲपद्वारे बुकिंग घेणाऱ्या अनेक दुचाकीचालकांवर थेट कारवाई केली. याप्रकरणी रॅपिडो या ॲपआधारित बाइक टॅक्सी कंपनीविरुद्ध घाटकोपर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला.
