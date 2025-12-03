जुन्या भांडणातून तिघांवर दहा जणांच्या टोळक्याचा चाकूने हल्ला
जुन्या भांडणातून तिघांवर चाकूने हल्ला
एकाचा मृत्यू तर दोन जखमी ः चार अल्पवयीन बालकांसह चौघांवर गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ : जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून १० जणांच्या टोळक्याने तिघांवर चाकूसारख्या धारदार शस्त्राने हल्ला केला. यामध्ये अभिजित पाटील (२०) यांचा मृत्यू झाला असून सुमीत गावडे (२२) आणि युवराज खले हे दोघे जखमी झाले आहेत. त्यांना कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे. याप्रकरणी मुंब्रा पोलिसांनी बुधवारी (ता. ३) मुख्य मारेकऱ्यासह आठ जणांना पकडले असून, त्यामध्ये चार जण अल्पवयीन बालके आहेत. यातील चौघांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यांनी दिली.
दिवा येथील साहिल सणस (१६) त्याचा मित्र युवराज खले, असे दोघे केस कापण्यासाठी गणेश नगर येथे जात असताना वाटेत गणेश विद्या मंदिर शाळेजवळ सोमवारी (ता. १) रात्री वरूण, प्रतीक सपकाळ, रितीक उर्फ पंडीत व त्याच्यासोबत आलेल्या इतर सात अशा १० जणांच्या टोळक्याने साहिल याच्यासोबत झालेल्या जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून मारहाण केली. याचदरम्यान साहिल यांच्या चाळीतील अभिजित पाटील, सुमीत गावडे, युवराज खले हे त्यांच्याकडे विचारणा करण्याकरिता गेले असता, त्या टोळक्याने त्या तिघांवर धारदार सुऱ्याने वार केले, तर त्यांच्यासमवेत असलेल्या मुलांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यामध्ये अभिजित पाटील याचा मृत्यू झाला, तर ते दोघे जखमी झाले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्रतीक सपकाळ (१८), स्वयम संजय पाटील (१८), चेतन संतोष गायकवाड (२०), स्वतेज अरुण जाधव (१८) यांच्यासह चार अल्पवयीन बालकांना बुधवारी पकडण्यात आले. यामध्ये मुख्य मारेकऱ्याचा समावेश आहे. त्या आठ जणांपैकी चौघांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली आहे, तर चौघांची रवानगी बालसुधारगृहात करण्यात आली आहे, तर पसार असलेल्या दोघांचा शोध मुंब्रा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक नितीन पगार हे करत आहेत.
