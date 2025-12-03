‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली ६० लाखांचा गंडा
‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली ६० लाखांचा गंडा
उल्हासनगर, ता. ३ (वार्ताहर) : सायबर गुन्हेगारांकडून आता सुशिक्षित आणि अनुभवी लोकांनाही त्यांच्या जाळ्यात अडकवले जात आहे. उल्हासनगरमध्ये पोलिस, ईडी, रिझर्व्ह बँक आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाने धाक दाखवत ‘डिजिटल अटक’ होईल, अशी भीती निर्माण करून ६२ वर्षीय निवृत्त ज्येष्ठ महिलेला ६० लाख २० हजार रुपयांचा गंडा घालण्यात आला आहे.
उल्हासनगर येथील सेवानिवृत्त महिला विद्या रामानी यांच्यासोबत ही फसवणूक झाली आहे. स्वतःला तपास यंत्रणांचे अधिकारी म्हणून सादर करणाऱ्या गुन्हेगारांनी त्यांना त्यांच्या नावावर गंभीर गुन्हा दाखल झाल्याचे भासवले आणि ‘डिजिटल अटक’ होण्याची भीती निर्माण केली. १७ ते २९ नोव्हेंबर या कालावधीत तिची फसवणूक करण्यात आली. या १२ दिवसांत फिर्यादींना आरोपींनी सतत फोन, व्हिडिओ कॉल, व्हॉइस नोट्स आणि मेसेजेस करून प्रचंड मानसिक दबाव आणला. आपले खाते गोठवले जाईल, अटक होईल, कुटुंबाची मालमत्ता जप्त होईल, अशा भीतीदायक धमक्यांचा वापर करण्यात आला. या दबावाखाली येऊन फिर्यादींनी हप्ता-हप्ता करत ६० लाख २० हजार रुपये विविध बँक खात्यांवर ट्रान्स्फर करण्यास भाग पाडले. घटनेची माहिती मिळताच उल्हासनगर पोलिसांनी तातडीने गुन्हा नोंदवून तपासाला सुरुवात केली आहे. पोलिसांनी ही फसवणूक करणाऱ्या आरोपींना पकडण्यासाठी युद्धपातळीवर तपास सुरू केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.