घोडबंदर रोडवरील अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना ५ लाखांचे अर्थसाह्य द्यावे
मृतांच्या कुटुंबीयांना पाच लाखांचे अर्थसाह्य द्या
घोडबंदर रोड अपघातांविरुद्ध शरद पवार गटाचा हल्लाबोल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ : घोडबंदर रोडवरील अपघात आणि त्यामध्ये झालेले मृत्यू याबाबत पालिकेकडून उच्च न्यायालयाची दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात आहे. हेल्मेट नसल्याने मृत्यू झाले, असे कारण पुढे केले जात असले तरी अपघात खड्ड्यांमुळेच झाले आहेत. त्यामुळे ठाणे पालिकेने मृतांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी पाच लाखांचे अर्थसाह्य द्यावे, अशी मागणी शरद पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केली आहे.
घोडबंदर रोडवरील वाढत्या अपघात आणि मृत्यूंमध्ये रस्ते खराब असणे, खड्डे आणि वाहतूक कोंडी यांसारखी कारणे आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीपासून ऑक्टोबरपर्यंत १८ जणांचा मृत्यू झाल्याचे पालिकेने उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने ठाणे नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एमएमआरडीए यांना नोटीस बजावली आहे. याबाबत पत्रकारांशी बोलताना प्रधान यांनी ही मागणी केली. मनोज प्रधान म्हणाले की, रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहनावरील नियंत्रण सुटून अपघात होत आहेत, मात्र पालिका आणि पोलिस प्रशासन हेल्मेट नसल्याचे कारण पुढे करीत आहे. त्यातही २२ मृत्यू झालेले असताना १८ मृत्यू झाल्याचे सांगून उच्च न्यायालयाची फसवणूक करीत आहे. मुळात मेट्रो आणि रस्ते रुंदीकरणाच्या कामांमुळे आणि अवजड वाहनांच्या संख्येमुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. त्यातच खड्डे प्रचंड असल्याने दुचाकीस्वार पडत आहेत.
समन्वयाचा अभाव
विशेष म्हणजे घोडबंदर रोड पालिका, पीडब्ल्यूडी आणि एमएमआरडीए या तीन विभागांच्या अखत्यारीत येत असून, रस्त्यांच्या कामात या तिघांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. यामुळे गैरसोय आणि अपघात होतात. या अपघातांना प्रशासनच जबाबदार असल्याने मृतांच्या नातेवाइकांना पाच लाखांचे अर्थसहाय्य द्यावे, असे प्रधान म्हणाले. दरम्यान, यासंदर्भात आपण आयुक्त आणि पोलिस उपायुक्तांची भेट घेणार असल्याचेही प्रधान यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.