युनियन म्युच्युअल फंडाचा कन्झमशन फंड बाजारात
१५ डिसेंबरपर्यंत करता येणार गुंतवणूक
मुंबई, ता. ३ : युनियन म्युच्युअल फंडाने युनियन कन्झमशन फंड बाजारात आणला असून, देशातील वाढत्या मागणी-खपाचा फायदा गुंतवणूकदारांना मिळावा हा या फंडाचा हेतू आहे.
युनियन असेट मॅनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.चे सीईओ मधू नायर यांनी सोमवारी (ता. १) येथे पत्रकारांना ही माहिती दिली. या फंडात १५ डिसेंबरपर्यंत गुंतवणूक करता येईल. त्यात किमान रक्कम एक हजार रुपये गुंतवावी लागेल व त्यापुढे एक रुपयाच्या पटीत रक्कम गुंतवता येईल. निफ्टी इंडिया कन्झमशन टी आर आय निर्देशांकांचा मागोवा हा फंड घेईल. युनिट मिळाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत ते विकले किंवा अन्य फंडात हस्तांतरित केले तर एक टक्का एक्झिट लोड लागेल. त्यानंतर एक्झिट लोड लागणार नाही.
गेल्या दीड वर्षापेक्षा यापुढे भारतीय कंपन्यांचे उत्पन्न चांगले राहील. अमेरिकेचे आयात शुल्कदेखील २५ ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. भारतीय शेअर बाजारात परदेशी वित्तसंस्था सप्टेंबरपर्यंत विक्री करत होत्या. आता त्यांची विक्री थांबली आहे. त्याचप्रमाणे खासगी कंपन्यांनीही आता भांडवली गुंतवणूक सुरू केली आहे. देशांतर्गत मागणी वाढत असल्याचे ते एक चिन्ह आहे. त्यामुळे एक ते दोन वर्ष आता खप मागणी वाढत असल्यामुळे अर्थचक्र सुरू होईल, असेही नायर म्हणाले.
२०३० पर्यंत देशातील उच्च मध्यमवर्गीय आणि उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंबांची संख्या १८ कोटी होईल, तर देशातील शहरीकरण ४० टक्क्यांपर्यंत जाईल. दरडोई उत्पन्नदेखील ४,३६४ डॉलरपर्यंत जाईल. या कालावधीत ५१ कोटी प्रवासी विमान प्रवास करतील, तर अन्नसेवा बाजारदेखील १२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. मागणी खप वाढण्याचा फायदा होणाऱ्या कंपन्यांमध्ये या फंडातून गुंतवणूक होईल, असेही नायर म्हणाले.
गुंतवणूकदारांना फायदा
सरकारने आयकर कपात केल्यामुळे ९७ हजार कोटी रुपये लोकांच्या हातात येतील, तर जीएसटी पुनर्रचनेमुळे ६४ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. आठव्या वित्त आयोगामुळे लोकांचे एकूण उत्पन्न ३.७ लाख कोटी रुपयांनी वाढेल. चांगला पाऊस तसेच व्याजदर कपात, कमी झालेली चलनवाढ यामुळेही देशातील मागणी खप मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. त्यामुळे त्याचा फायदा गुंतवणूकदारांनी घ्यावा, असेही नायर यांनी सांगितले.
