काही तासात शिंदे गटाला दुसरा धक्का
ज्येष्ठ शिवसैनिक सदानंद थरवळ यांचे सुपुत्र भाजपमध्ये
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३ ः शिंदे गटाचे कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांचे निकटवर्ती विकास देसले यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या मागोमाग शिंदे गटाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी सदानंद थरवळ यांचे सुपुत्र अभिजित थरवळ यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (ता. ३) भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सदानंद थरवळ यांनी ठाकरे गटाला सोडचिठ्ठी दिली होती. आमदारकीचे तिकीट दीपेश म्हात्रे यांना देण्यात आल्याने ते नाराज झाल्याचे बोलले जात होते. विधानसभा निवडणुकीतील दीपेश यांचे विरोधक रवींद्र चव्हाण यांना निवडणूक काळात भेटत त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. भाजपसोबत त्यांचे घनिष्ठ संबंध पहिल्यापासून राहिले आहेत. त्यामुळे त्या वेळी थरवळ हे भाजपमध्ये जाणार असल्याचे जोरदार चर्चा होती; मात्र आम्ही जुने मित्र आहोत, असे सांगत थरवळ यांनी त्या वेळी हा विषय टाळला होता. विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला होता. आगामी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अभिजित थरवळ यांनी भाजपची निवड केली आहे. पक्षप्रवेशावेळी सदानंद थरवळ हे कोठेही दिसून आले नाहीत. त्यामुळे ते अद्याप शिंदे गटात असल्याचे बोलले जात आहे.
