मुंबई सेंट्रल स्टेशनवर ६० दिवसीय ब्लॉक
(सुधारणा - २३ नोव्हेंपासून सुरू झाला आहे.)
मुंबई सेंट्रल स्थानकावर ६० दिवसीय ब्लॉक
‘मेल-एक्स्प्रेस’च्या मार्गात बदल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक चारवरील रूळ दुरुस्तीच्या कामासाठी पश्चिम रेल्वेने २३ नोव्हेंपासून सलग ६० दिवसांचा ब्लॉक जाहीर केला आहे. या काळात काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे अंतिम थांबे बदलण्यात आले आहेत.
ब्लॉकदरम्यान ट्रेन क्रमांक २२९४६ ओखा-मुंबई सेंट्रल एक्स्प्रेस, ट्रेन क्रमांक २२२१० हजरत निझामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल एक्स्प्रेस, ट्रेन क्रमांक ०९०८६ इंदौर-मुंबई सेंट्रल एक्स्प्रेस, ट्रेन क्रमांक ०९१८६ कानपूर-मुंबई सेंट्रल एक्स्प्रेस आणि ट्रेन क्रमांक ०९०७६ काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल एक्स्प्रेस या गाड्या मुंबई सेंट्रलऐवजी दादर स्टेशनपर्यंतच धावतील आणि परतीचा प्रवासही दादरवरूनच सुरू होणार आहे. दुरुस्तीची कामे सुरळीत पार पाडण्यासाठी हा ब्लॉक आवश्यक असल्याचे पश्चिम रेल्वेने सांगितले. गाड्यांच्या मार्गातील बदल लक्षात घेऊन प्रवाशांनी प्रवासाची आखणी करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
