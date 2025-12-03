विद्या मंदिर हायस्कूलमध्ये वक्तृत्व स्पर्धा
मुरबाड (वार्ताहर) : विद्या मंदिर हायस्कूलमध्ये २ डिसेंबरला पाचवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात आली. पर्यावरण संवर्धन, महिला सबलीकरण, आदर्श नेतृत्व, प्रदूषण आणि भाषा असे ज्वलंत विषय देऊन विद्यार्थ्यांना प्रभावी मांडणीची संधी देण्यात आली. पाचवी ते सातवी गटात समर्थ शिंदे याने प्रथम क्रमांक, आराध्या चौधरीने द्वितीय क्रमांक आणि श्रुती शिंदेने तृतीय क्रमांक पटकावला. आठवी ते दहावी गटात अंतरा इसामे हिने प्रथम, गौरव धुमाळने द्वितीय आणि सीया चव्हाण हिने तृतीय क्रमांक मिळवला. अकरावी-बारावी गटात प्राजक्ता शेलवले हिने प्रथम, अक्षता लिहेने द्वितीय तर तुषार दळवी याने तृतीय क्रमांक पटकावला. स्पर्धेचे परीक्षण मुकुंद गायकवाड, डी. टी. दळवी, भास्कर जामघरे, के. के. घरत आणि ए. डी. विशे यांनी केले. विद्यालयाचे प्राचार्य मनोहर इसामे, उपमुख्याध्यापक शरदचंद्र सोनावणे आणि पर्यवेक्षक कोळी यांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक करत व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी अशा स्पर्धांचे महत्त्व स्पष्ट केले. कार्यक्रमाला सांस्कृतिक समितीचे शिवाजी घोलप, धनश्री खापरे, संजय थोरात, शिक्षकवृंद उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.