कुंभमेळ्यासाठी तापोवनमधील कमीतकमी झाडे तोडणार

कुंभमेळ्यासाठी तपोवनातील
कमीतकमी झाडे तोडणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : नाशिक येथील कुंभमेळा हा सनातन परंपरेचाच भाग आहे. कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात साधुग्राम उभारण्याची योजना असली, तरी त्यासाठी कमीतकमी झाडे तोडून किंवा प्रसंगी झाडे न तोडता काम केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
नाशिकच्या तपोवनातील झाडे साधुग्रामसाठी कापली जाणार असल्याने त्यास सर्वस्तरातून विरोध होत आहे. त्याबाबत मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, कुंभमेळ्यादरम्यान पर्यावरणाची हानी न होण्याबाबत आम्ही प्रयत्नशील आहोत. प्रयागराज येथील कुंभमेळ्यासाठी तब्बल १५ हजार हेक्टर जागा उपलब्ध होती; मात्र त्या तुलनेत नाशिक येथे साधुग्रामसाठी केवळ ३५० एकर जागा आहे. कुंभमेळ्यासाठी झाडे तोडावी लागू नयेत, अशीच सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी वेगवगेळ्या पर्यायांवर काम सुरू आहे. तसेच पर्यावरण संवर्धनाचा भाग म्हणून गोदावरी नदी स्वच्छ करण्याचे काम हाती घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. कुंभमेळ्याला विरोध करण्यासाठी कोणी राजकीय पर्यावरणवादी होणार असेल, तर आम्ही खपवून घेणार नसल्याचेही त्यांनी ठणकावले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.