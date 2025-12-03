कल्याण पश्चिमेत पाणी बाणीसह वाहतूक कोंडी
मेट्रोच्या कामामुळे जलवाहिनी फुटली
कल्याण पश्चिमेत पाणी समस्या; २२ तासांच्या प्रयत्नाने पुरवठा सुरू
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : कल्याण पश्चिमेतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते पत्रीपूल रस्त्यादरम्यान ७०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी मेट्रोच्या कामामुळे फुटली. यात लाखो लिटर पाणी वाया गेल्याची घटना मंगळवारी (ता. २) घडली. यामुळे पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था कोलमडल्याने पाण्याची समस्या निर्माण झाली. तर संदर्भीत रस्ता परिसरात दुरुस्ती कामामुळे वाहतूक कोंडी झाली. समस्या निर्माण झाल्याने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसह वाहनचालकांना विलंबाने जाण्याचा प्रसंग उद्भवला.
कल्याण पश्चिमेतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते पत्रीपुलाकडे जाणारा मुख्य रस्ता एमएमआरडीएच्या अधिपत्याखाली असून या रस्त्यामध्ये मेट्रोचे काम सुरू असून मंगळवारी केडीएमसीच्या ७०० मिमी व्यासाची मुख्य जलवाहिनी या कामात फुटली. ती केडीएमसीच्या प्रशासनाने २२ तासांच्या प्रयत्नाने बुधवारी सकाळी दुरुस्त केली, नंतर पाणीपुरवठा सुरळीत झाला. या कामामध्ये एमएमआरडीए, तसेच मेट्रो व्यवस्थापन, केडीएमसी प्रशासन यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने या घटनेमुळे पाणीबाणी समस्येसह वाहतूक कोंडीचा फटका सर्वसामान्यांना बसला. तर याबाबत पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश डावरे यांनी सांगितले, की ७०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी मेट्रोच्या कामात मंगळवारी फुटल्याने तातडीने युद्धपातळीवर दुरुस्ती करून पाणीपुरवठा सुरळीत केला आहे.
