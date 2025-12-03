‘सत्य साई रन अँड् राईड आत्म भावनेतून एकता’
ऐरोलीत शुक्रवारी डॉ. अजित रानडे यांचे व्याख्यान
वाशी, ता. ३ (बातमीदार) : ऐरोली सेक्टर १५ येथील नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकामध्ये ५ डिसेंबरला विचारवेध व्याख्यान शृंखलेचे आयोजन केले आहे. या वेळी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाणदिनाच्या पूर्वसंध्येला शुक्रवारी सायंकाळी ६ वाजता ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, लेखक व व्याख्याते डॉ. अजित रानडे हे आर्थिक लोकशाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या विषयावर उपस्थितांशी संवाद साधणार आहेत. तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त ६ डिसेंबरला महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी अल्पोपहारासह, चहापानाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.
सत्य साई रन अँड् राइड
नेरूळ, ता. ३ (बातमीदार) : सत्य साई सेवा संघटना महाराष्ट्र, नवी मुंबई आयोजित ‘सत्य साई रन अँड् राइड आत्म भावनेतून एकता’ हा कार्यक्रम सेंट्रल पार्क खारघर येथे नुकताच पार पडला.
दीप प्रज्वलनाने या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. त्यानंतर मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. प्रथम महिला आणि त्यानंतर पुरुषांनी धावणे, सायकल चालवली. सर्वांवर प्रेम करा, सर्वांची सेवा करा, सर्वांची मदत करा, कदापि कुणाला दुखवू नका हा सत्यसाईंचा संदेश या कार्यक्रमातून देण्यात आला. या वेळी मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते.
