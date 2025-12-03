ही शांत बसणारी भाजपा नाही
शिवसेना शिंदे गटावर भाजपकडून जोरदार पलटवार
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३ ः पक्ष फोडाफोडीवरून शिवसेनेने पत्रकार परिषदेमध्ये भाजपवर केलेल्या टीकेला भाजपकडूनही तितकेच जोरदारपणे प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. फोडाफोडीची सुरुवात आम्ही केली नसून तुम्ही एक घ्याल, तर आम्ही चार घेऊ, ही शांत बसणारी भाजप नाहीये, अशा शब्दांत भाजपकडून शिवसेनेवर पलटवार करण्यात आला आहे.
शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी सकाळी भाजपमध्ये पक्षप्रवेश केल्यानंतर शिवसेनेचे आमदार राजेश मोरे आणि राजेश कदम यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजपवर जोरदार टीकास्त्र सोडले होते, तर भाजपकडूनदेखील लगेच शिवसेना शिंदे गटावर पलटवार करण्यात आला.
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांच्या अध्यक्षते खाली पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या वेळी परब यांनी फोडाफोडीची सुरुवात आम्ही केली नाही, त्यांनीच केली. म्हणत संपूर्ण तारखेनिशी पक्ष प्रवेशाच्या घडामोडींची माहिती दिली. युती धर्म आणि तो पाळण्याची जबाबदारी केवळ आमचीच आहे का? आतापर्यंत आम्ही त्याचे पालन करत आलो होतो, मात्र आधी उल्हासनगर आणि नंतर मग अंबरनाथमध्ये आमच्या पक्षाचे पदाधिकारी आपल्या पक्षात घेऊन त्यांनीच त्याचे उल्लंघन केल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले.
घाव करत नाही
भाजप हा शिस्तबद्ध पक्ष असून, आम्ही पहिली चूक, दुसरीही चूक माफ केली, मात्र तिसऱ्या चुकीला माफी नाही, असा इशारावजा सल्ला त्यांनी देत, आम्ही मैत्रीत पहिला घाव करत नाही, पण आता हातावर हात ठेवून शांत बसणारी भाजप राहिलेली नाही. तुम्ही दगड मारला, तर आम्हीही जशास तसे उत्तर देऊ, अशा शब्दांत जिल्हाध्यक्ष परब यांनी शिवसेनेला इशारा दिला आहे.
यापुढील पक्षप्रवेश चव्हाण यांना विचारून
दरम्यान, आजच्या पक्षप्रवेशानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी आपल्याला फोन करत आजच्या प्रवेशाबाबत विचारणा केल्याचे सांगत यापुढील पक्षप्रवेश आपल्याला विचारूनच करण्याचे निर्देशही दिल्याचे नंदू परब यांनी सांगितले.
